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تقارير.. الأهلي يفاوض جروس قبل بداية الموسم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قال موقع "أفريكا فوت يونايتد"، أن ويليام جروس لاعب منتخب مدغشقر وفريق فيترى الفرنسي دخل ضمن اهتمامات النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع، أن ويليام جروس ضمن اهتمامات الأهلى، الذى وضع اللاعب نصب عينيه من أجل ضمه للفريق القاهرى، لكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمى لكنه من الوارد وجود مفاوضات فى المستقبل.

وأكد، أن فرصة نجاح جروس مع نادٍ كبير فى البطولات الأعلى ستكون كبيرة، حيث تختلف المنافسات وتصبح أكثر قوة وشراسة، وهو ما يسعى إليه لاعب كليمانورك السابق، حيث يرغب فى الانضمام لفرق أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويليام جروس صاحب الـ28 عامًا، أصبح محط اهتمام عدد من فرق شمال إفريقيا، لضمه خلال الصيف المقبل.

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