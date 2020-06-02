4 يونيو.. النطق بالحكم في أمر التحفظ على أموال حسن نافعة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 4 يونيو الجاري.





صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





وكانت المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة اليوم.





وقررت النيابة حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.





ووافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.





وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





ويواجه المتهم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل أولي جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وذلك لجلسة 1 يوليو المقبل لحضوره بنفسه إلي قاعة المحكمة.





وشهدت جلسة اليوم حضور شقيقته أمام المحكمة وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدي المستشفيات الخاصة تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا.

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وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة، إلى أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هاربًا خارج البلاد كما تردد علي بعض المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي وأنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كرونا المستجد.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي.





أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن هذه الاتهامات حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.



