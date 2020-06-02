رئيس لجنة كورونا يوضح كيفية العزل المنزلي خلال فترة الاشتباه (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أي مواطن يظهر عليه أي أعراض الإصابة بفيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق، واحتقان في الحلق، وتكسير في الجسم، وضيق التنفس، وغثيان، وإسهال وكحة ناشفة، عليه أن يعزل نفسه بغرفة مستقلة داخل منزله ويرتدي الكمامة، وترك مسافة آمنة أثناء التعامل مع الأسرة، وأن يرتدي جميع أفراد الأسرة الكمامة لحين إجراء مسحة كورونا.





وأوضح "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه عقب إجراء المسحة وحال تبين أن أعراض الإصابة البسيطة على المصاب عليه أن يعود للمنزل ويعزل نفسه منزليًا، ويتناول فيتامين سي وزنك وفيتامين د، مع مضاد حيوي تابع لمجموعة المكروليد، وينتظر ظهور نتيجة التحليل، وحال كان هناك صعوبة في التنفس أو أظهرت الأشعة التهاب رئوي حاد، أو نقص في الأكسجين يتم عزله طبيًا داخل المستشفى لكون احتمالية أن تكون حالة إصابته بفيروس كورونا عالية.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن المصاب الذي يتم عزله منزليًا يجب أن يكون هناك شخص واحد من الأسرة يقوم برعايته وتقديم الأطعمة له، على أن يرتدي الكمامة هو والمريض، ويمكن استخدام حمام واحد مع تعقيم أدوات الحمام بصورة منتظمة بعد استخدام المصاب له، منوهًا بأنه بمجرد ظهور نتيجة إيجابية بإصابة المريض بكورونا يتم تقديم شنطة أدوية له وكمامات ومطهر لليد يكفي 7 أيام مع كتيب يبين له كيفية التعامل مع أفراد الأسرة، وكيفية وقايتهم لمنع انتقال العدوى لهم.





ونوه، بأن الأبحاث أثبتت أن فيروس كورونا تحور وأصبح كل مصاب ينقل العدوى لـ 5 ممن حوله، وفقًا لما أكدته الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر والرعاية المركزة، وهذا سبب زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، وهناك حديث عن أن الفيروس بدأ يضعف، وجار دراسة ذلك، ولم توجد حقيقة علمية تؤكد ذلك حتى الآن.



