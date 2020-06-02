الفيشاوي في لفته إنسانيه يشارك في الهشتاج العالمي "black lives matter"





"wishing all of my friends in us safty and may all of our brotgers fighting for humanity to reach victory peace fully, you set an example to the world, so god bless you all".



يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter"، وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء.







يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.





وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"وعلق" الفيشاوي"، علي الصورة قائلاً: "بتمني لكل آصدقائي أنهم يكون آمنين، وأتمني من كل الأخوه الذين يحاربون من اجل الإنسانيه ان يصلو ويحققو الصلام التام، انتم اصبحتو قدوة للعالم، ربنا يبارك فيكم جميعاً".