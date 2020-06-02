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ألمانيا: التظاهرات السلمية في الولايات المتحدة "أكثر من مشروعة"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:33 م
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات

أكد وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات السلمية في الولايات المتحدة "أكثر من مشروعة"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اعتقلت السلطات الأمريكية، أكثر من 4 آلاف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.

 

وبلغ عدد المعتقلين 4 آلاف شخص منذ 26 مايو وحتى صباح اليوم، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الأمريكية، وفقًا لإحصاء لشبكة "CNN" الأمريكية.

 

وتحولت الاحتجاجات، في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرون بإطلاق نار على متظاهرين بمدينة إنديانابوليس، خلال الاحتجاجات على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

 

وكانت أمريكا، شهدت صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، رغم فرض حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب الذي انفجر في البلاد بعد وفاة المواطن الأمريكي ذي البشرة السوداء، جورج فلويد.

 

وقد أعلنت السلطات الأمريكية، مع امتداد رقعة المظاهرات وأعمال العنف، فرض حظر تجول في كل من أتلانتا، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا، وناشفيل، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب.

 

وكان فلويد، وهو رجل أسود، توفى بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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