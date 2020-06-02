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عاجل.. الأهلي يقاضي الزمالك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:34 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشئون القانونية برفع قضايا جنائية ومدنية ضد نادى الزمالك بعد التعدى على الحقوق التسويقية للقلعة الحمراء.

يأتي تكليف الشئون برفع القضايا الجنائية فى العلامة المسجلة باسم النادى الأهلى وشعار لقب نادى القرن، بعدما استخدمه الغريم التقليدي دون وجه حق.

كما قرر مجلس النادي الأهلي، اللجوء لتقديم شكوى إلى وزير الرياضة، بسبب ما بدر من النادي الأبيض ورئيسه خلال الفترة السابقة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قد منح لقب القرن الأفريقي للأهلي على الرغم من حصوله على إجمالي 7 بطولات قارية في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 9 ألقاب قارية قبل أن يعلن مسئولو الاتحاد القاري عن تحديد النقاط كمعايير لحسم لقب نادي القرن الأفريقي.

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