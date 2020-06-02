كندا علوش تشارك في الهاشتاج العالمي "black lives matter"





وعلقت" علوش" علي الصورة قائله:"black lives matter " all lives matter, لا للعنصرية، black out tuesday".



يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter".





يذكر أنه المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد احتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال" فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بقتلة والضغط علي رأسه بقدمه، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.





وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.

نشرت الفنانة كندا علوش، صورة وذلك بهدف المشاركه في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكانت الصورة عباره عن صورة ذات خلفيه سوداء مرسوم عليها العديد من القلوب بألوان البشرة المختلفه وذلك بهدف المشاركة في هاشتاج "السود يعيشون المشكله" black lives matter".