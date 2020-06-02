رئيس لجنة كورونا: المستشفيات الخاصة ملزمة باستقبال حالات الاشتباه (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق، واحتقان في الحلق، وتكسير في الجسم، وضيق التنفس، وغثيان، واسهال وكحة ناشفة.





وناشد "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أي مواطن يشعر بأي عرض من هذه الأعراض بأن يقوم بعزل نفسه منزليًا عن باقي أسرته لحين طلب الرعاية الطبية السلمية، موضحًا أن هناك 340 مستشفى تقوم بفرز حالات الإصابة بكورونا، مشددًا على ان جميع المستشفيات الخاصة ملزمة بالقانون باستقبال الحالات المشتبه فيهم وإجراء الفرز السليم لهم للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن إجراء مسحة لفيروس كورونا لا بد أن يتم بناءً على أعراض كورونا، وأشعة صدر تبين وجود التهاب من عدمه، وصورة دم تشير لوجود نقص في كمرات الدم البيضاء او نقص في الخلايا اللمفاوية، وهذا يحدث داخل المستشفى، مع قياس نسبة تشبع الاكسجين في الجسم، وزيادة عدد مرات التنفس أكثر من 25، وزيادة في ضربات القلب، او مرض مزمن غير مسيطر عليه يتم حجزه بمستشفى الفرز لحين ظهور مسحة فيروس كورونا له.





وأكد "حسني"، أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم انها مفيدة إلا أنها أصبحت تمثل خطورة على صحة المصريين، فهناك العديد من برتوكولات العلاج المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "لو اللجنة تفرغت للرد على هذه البرتوكولات، لن تحدث برتوكولات علاج المصابين".



