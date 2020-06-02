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رئيس لجنة كورونا: المستشفيات الخاصة ملزمة باستقبال حالات الاشتباه (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:24 م
رقية جمال
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق، واحتقان في الحلق، وتكسير في الجسم، وضيق التنفس، وغثيان، واسهال وكحة ناشفة.
وناشد "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أي مواطن يشعر بأي عرض من هذه الأعراض بأن يقوم بعزل نفسه منزليًا عن باقي أسرته لحين طلب الرعاية الطبية السلمية، موضحًا أن هناك 340 مستشفى تقوم بفرز حالات الإصابة بكورونا، مشددًا على ان جميع المستشفيات الخاصة ملزمة بالقانون باستقبال الحالات المشتبه فيهم وإجراء الفرز السليم لهم للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن إجراء مسحة لفيروس كورونا لا بد أن يتم بناءً على أعراض كورونا، وأشعة صدر تبين وجود التهاب من عدمه، وصورة دم تشير لوجود نقص في كمرات الدم البيضاء او نقص في الخلايا اللمفاوية، وهذا يحدث داخل المستشفى، مع قياس نسبة تشبع الاكسجين في الجسم، وزيادة عدد مرات التنفس أكثر من 25، وزيادة في ضربات القلب، او مرض مزمن غير مسيطر عليه يتم حجزه بمستشفى الفرز لحين ظهور مسحة فيروس كورونا له.
وأكد "حسني"، أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم انها مفيدة إلا أنها أصبحت تمثل خطورة على صحة المصريين، فهناك العديد من برتوكولات العلاج المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "لو اللجنة تفرغت للرد على هذه البرتوكولات، لن تحدث برتوكولات علاج المصابين".
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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