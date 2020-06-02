كارتيرون يتخذ قرارًا صادمًا بشأن تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن تعاقد النادي الأبيض مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وعرض مسئولو الزمالك على كارتيرون بعض الأسماء للتعاقد مع أحدها في الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق بالموسم القادم.





ورفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر في الصيف القادم.





وأكد كارتيرون إلى مسئولو نادي الزمالك أنه يكتفي باللاعبين المتواجدين حاليا في مركز الظهير الأيسر ولن يحتاج إلى لاعبين آخرين في الموسم القادم.





ويملك نادي الزمالك حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالاضافه إلى اقتراب عودة أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة في نهاية الموسم الجاري.



