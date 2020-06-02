تقارير إسبانية.. ريال مدريد رفض ضم تلك الصفقة

رفضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، ضم إحدى الصفقات الهامة للفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد رفض ضم الجناح البرازيلي الدولي "ويليان" لاعب نادي تشيلسي، في سوق الانتقالات المقبل.





وأكدت الصحيفة الإنجليزية واسعة الإنتشار، أن وكيل اللاعب عرض موكله على إدارة نادي ريال مدريد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.





ومن المعروف أن ويليان سيكون متاحاً خلال الصيف المقبل دون مقابل، بعد رفضه تجديد عقده مع البلوز، والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.





وربطت عدة تقارير بين صاحب الـ31 عاماً وعدة أندية أوروبية، على رأسها أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.





ويعد موقف اللاعب غامضاً حتى الآن، في ظل تضارب التقارير حول وجهته القادمة.





ورفض اللاعب آخر عروض نادي تشيلسي لتجديد عقده، حيث يصر على الحصول على عقد لمدة 3 سنوات، في الوقت الذي تريد إدارة البلوز منحه عقد لمدة موسمين.



