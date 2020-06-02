إحالة المتهمين بمنع دفن الطبيبة ضحية الكورونا بالدقهلية للجنايات

قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إحالة 42 متهما من أهالي قرية البهو وشبرا البهو التابعين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة وذلك في القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ بتهمة التجمهر ومنع دفن جثمان الطبيبة سونيا عبدالعظيم عارف على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.





وتضمن قرار المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية إحالة صابر محمد إبراهيم 85 سنة موجه بالأزهر، محمد الرفاعي مجاهد المتولى 85 سنة عامل زراعي، إبراهيم السيد صلاح 31 سنة، محمد عبدالمنعم السيد على35 سنة مبيض محارة، أحمد شحاتة إبراهيم المغربي 25 سنة مزارع، مصطفى أحمد الوكيل 32 سنة مبيض محارة، إبراهيم شعبان فهيم 32 سنة عامل، عبدة بلال عبدالسميع 19 سنة عامل عادى، محمد سعد صالح مجاهد، 32 سنة عامل، أشرف عبدالمنعم السيد 30 سنة عامل، محمد فاضل حمدان 33 سنة مبيض محارة، محمد المغربي إبراهيم 42 سنة عامل، محمد عبدالهادي السيد 30 سنة مبيض محارة.





وشمل القرار أيضا إحالة باسم محمد محمد إسماعيل 25 سنة لحام كهرباء،رئيسة محمد عبدالرحيم 60 سنة بائعة خضروات، عوض معوض حامد 38 سنة سائق، ناجي رمضان السيع عبدالعزيز 18 سنة بائع خضروات وفواك، أحمد صلاح احمد الدسوقي 29 سنة عامل عادي، محمد جمعه السيد على 19 سنة مزارع، مجاهد إبراهيم مجاهد 68 سنة بالمعاش، السيد الغريب محمد21 سنة، حاصل على دبلوم صناعى، جنات شحاتة إبراهيم المغربي35 سنة ربة منزل، سمر شحاتة إبراهيم المغربي، 28 سنة ربة منزل، عبير نبيل إبراهيم بدوي 40 سنة ربة منزل، سعدية شحاتة على شحاتة 49 سنة ربة منزل، محمد فتحي محمد حسن 64 سنة خفير نظامي بالمعاش، إبراهيم محمد فتحي محمد 41 سنة عامل بمسجد وزارة الأوقاف.





وتضمن القرار إحالة 14 متهما “هارب” وهم مدحت أحمد نجاح السيد 20 سنة حاصل على دبلوم صناعى، أحمد نجاح سيد أحمد 48 سنة بائع فواكه، حامد حامد مرجان سيد أحمد45 سنة سائق، إسلام حسني السيد متولي 21 سنة فني تركيب كاميرات، عبدالمحسن عمر عبدالمحسن 19 سنة حاصل على دبلوم صناعى، إبراهيم السيد عبدالرحيم 40 سنة عامل زراعى، حكمت منصور السواح 45 سنة ربة منزل، السيد السيد عبدالرحيم 38 سنة مزارع، فتحية عبدالرحمن مصطفى 42 سنة ربة منزل.





كما شمل القرار إحالة الهاربين إبراهيم الدسوقي إبراهيم 25 سنة مبيض محارة، السيد حسني متولي الجلب 45 سنة سائق، عبده السعيد محد ابوالحسين 35 سنة سائق، محمد المتولي محمد ابوالحسين 40 سنة نجار مسلح، رامي مختار محمد الغريب 32 سنة قهوجي، للمحاكمة وذلك على خلفية إتهامهم بالتجمهر وتعريض السلم والأمن العام للخطر وحرق الإطارات وترديد العبارات المسيئة ومنع إقامة إحدى الشعائر الدينية “دفن الطبيبة” بقصد منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله على أثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد



