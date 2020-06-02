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خبراء يتوقعون تحسن أداء البورصة بعد ارتفاع سعر الدولار

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:56 م
احمد مرتضي
احمد مرتضي
نيفين سمير
توقع أحمد مرتضي خبير أسواق المال ، إتجاه السوق المصري ناحية الإتجاه عرضي خلال جلسات الأسابيع المتبقية مابين مستوي 10200 نقطة و10500 نقطة، وإذ إستطاع المؤشر الرئيسي كسر مستوي الـ 10500 نقطة سيتم الإتجاه الي 11000 نقطة.

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " ان هناك تفاوت كبير في أداء السوق خلال الفترة الحالية، وهناك شراء إنتقائي في بعض الأوراق، مشيراً أن  قطاع البتروكيماويات سيلقي رواج كبير خلال الفترات القادمة تلاه قطاع الخدمات المالية.

وأضاف الخبير، أنه بعد الإرتفاع الطفيف لسعر الدولار سوف يساعد ذلك في تحسن نتائج أعمال الشركات التي تعتمد علي التصدير خاصة شركات الاسمدة وشركات البتروكيماويات لانه يوجد جزء كبير من إنتاجها يصب في الخارج ومع ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر عليها بالايجاب.

وذكر الخبير، أن الرهان الأساسي  خلال الفترة القادمة علي إستمرارية الصعود في الأسواق هو إعادة الفتح لكل الأسواق، فإذا تم فتح الأسواق الخارجية وتحركها سيكون هناك تأثير إيجابي علي أداء السوق  المصري، والإتجاه في معظم الدول الأن هو لإعادة الانتفتاح مرة أخري لذلك ستكون الفترة القادمة هي فترة إيجابية بصفة عامة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  في منتصف التعاملات، حيث صعد "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10339.2 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.9%ليصل عند مستوى 1193.3نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل عند مستوى 1903.6 نقطة.

واحتل سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية الأكثر ارتفاعاً حتي الأن بنسبة 9.5% وسهم مطاحن ومخابز الإسكندرية الأكثر إنخفاضاً بنسبة 3.5%.

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