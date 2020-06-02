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وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:14 م
الوزيرة
الوزيرة
آيات عامر
شهدت نيڨين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهم مصر الخير وصناع الحياة وخير وبركة وحواء المستقبل والتنمية الشاملة والجمعية الشرعية، وذلك لتطوير دور الحضانات في مصر للأطفال من سن صفر حتى 4 سنوات من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذي القرار، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وقالت: إن هذه الشراكة تقوم على تطوير 1350 حضانة و100 مركز أسرة من خلال 27 بروتوكول ويبلغ التمويل في المرحلة الأولى من البروتوكول 64 مليون جنية تمثل 25٪؜ من اجمالي التكلفه وتنص البروتوكولات على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق اوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية.

وأضافت أنه لن يكون هناك نجاح إلا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التنفيذ مع الجمعيات الشريكة خلال الفترة المقبلة لنتمكن من الوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.

وتابعت أن الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بفكر تنموي وتقديم الجانب النفسي للأطفال لوضع أيدينا على القدرات التي يمتلكها والتي من الممكن أن تكون خاصة لبعض الأطفال وعي أيضا فرصة للاكتشاف المبكر لأي صعوبات لديهم ليكون التدخل أكثر سهولة وأهمية، كما تحقق الحماية الاجتماعية لأن الحماية ليست فقط دعمًا نقديًا ولكن مجموعة من الخدمات التي تتكامل مع بعضها البعض.

ولفتت إلى أن الطفولة المبكرة أكثر رحلة يبدأ فيها الاستثمار في البشر من خلال تطوير الجانب النفسي المعرفي والمعلوماتي والعاطفي لذا تنسق الوزارة رؤيتها في تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات ورفع كفاءتها وزيادة أعدادها، للوصول إلى 60% من الأطفال في هذه الفئة العمرية ملتحقون بالحضانات.

ولفتت إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تعطيل فترة الحضانة يعطل قوى الأم ويُعوّد الطفل على التبعية.

ونوهت بأن الوزارة تعمل على توفير حضانات للاطفال ذوي الإعاقة تعمل على رعاية وحماية وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.

وقدمت الشكر إلى الوزارات الشريكة وهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وبنك ناصر الاجتماعي.
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة

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