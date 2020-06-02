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ارتفاع الدولار أهم الأسباب.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في اسواق الصاغة خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-6-2020 ، وذلك بالمقارنة بأسعاره خلال بداية تعاملات اليوم.

 ارتفاع أسعار الذهب 

 وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب في الأسواق اليوم ارتفع بنحو 3 جنيهات عن معدلاته في بداية التعاملات حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 769 جنيها مقارنة بسعر 766 في بداية التعاملات.

ويأتي ذلك الارتفاع على خلفية الارتفاع الذي يشهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وتجاوزه حاجز الـ16 جنيها في بعض البنوك، على الرغم من تراجع طفيف اصاب سعر الذهب العالمي بعد  تجاوز سعر الأوقية العالمية للذهب حاجز الـ1700 دولار مما يساهم بقوة في ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر 


عيار ١٨ : 659.15
عيار ٢١ : 769
عيار ٢٤ : 878.85
الجنيه الذهب : 6152
السعر العالمي : 1742


اسعار الذهب العالمي اليوم 

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1747.10 دولار.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني ”يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحد من الارتفاع معا“.

وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعا خاصا لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب.


وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلا من أدنى مستوى في 11 عاما، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو أيار على نحو غير متوقع.

وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو يوم الاثنين.


وتلقى المعدن النفيس الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل إفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة قد يفاقم انتشار فيروس كورونا، وقد يلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.16 دولار.



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