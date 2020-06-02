ارتفاع الدولار أهم الأسباب.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في اسواق الصاغة خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-6-2020 ، وذلك بالمقارنة بأسعاره خلال بداية تعاملات اليوم.





ارتفاع أسعار الذهب





وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب في الأسواق اليوم ارتفع بنحو 3 جنيهات عن معدلاته في بداية التعاملات حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 769 جنيها مقارنة بسعر 766 في بداية التعاملات.





ويأتي ذلك الارتفاع على خلفية الارتفاع الذي يشهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وتجاوزه حاجز الـ16 جنيها في بعض البنوك، على الرغم من تراجع طفيف اصاب سعر الذهب العالمي بعد تجاوز سعر الأوقية العالمية للذهب حاجز الـ1700 دولار مما يساهم بقوة في ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي.





أسعار الذهب اليوم في مصر









عيار ١٨ : 659.15

عيار ٢١ : 769

عيار ٢٤ : 878.85

الجنيه الذهب : 6152

السعر العالمي : 1742









اسعار الذهب العالمي اليوم



