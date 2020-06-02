العالمي جاستن بيبر يشارك في هاشتاج "black lives matter" المفعل ضد العنصرية

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نشر الفنان جاستن بيبر، صورة بخلفيه سوداء وذلك بهدف المشاركه في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكانت الصورة عباره عن صورة ذات خلفيه سوداء مكتوب عليها "السود يعيشون المشكله " black lives matter".





يذكر أنه المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد احتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال" فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بقتلة والضغط علي رأسه بقدمه، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.





وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.