بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

عرض نادي ريال مدريد عدة خيارات لتعويض الأعضاء المشتركين عن عدم حضور المباريات الست المتبقية للفريق في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية: "النادي الملكي اقترح ثلاثة خيارات على الأعضاء المشتركين، أولهم استرداد 25% من رسوم تذاكر هذه المباريات، والثاني خصم 25% من قيمة الاشتراك في موسم 2020-2021، وثالث بديل إذا أراد العضو المشترك التخلي عن عودته.

وأضافت صحيفة ماركا أن ريال مدريد أبلغ الأعضاء أن دفع الاشتراك الموسم المقبل لن يكون في 30 يونيو كما هو معتاد، وسيقتصر الأمر على دفع رسوم العضوية فقط.

ويأتي ذلك بعدما بعث بيريز رسالة أمس إلى الأعضاء يعلن فيها أنه سيتم النظر في الخيارات المختلفة، لتعويضهم عن عدم مشاهدة المباريات المتبقية في الموسم في سانتياجو بيرنابيو.

يذكر أن مباراة الريال الأولى بعد استئناف النشاط ستكون أمام إيبار 13 يونيو لحساب الجولة 28 من منافسات الليجا.