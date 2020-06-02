Advertisements

صراع خليجي ساخن على ضم وليد أزارو من الأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:42 م
أزارو
أزارو
وكالات

يخطط نادي الوصل الإماراتي لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق السعودي والتي تنتهي بنهاية هذا الموسم الحالي.


وقالت صحيفة "البلاد" السعودية: "الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع أزارو عقب نهاية إعارته إلى الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي".


وأشارت إلى أن النادي الإماراتي ينافس الشباب السعودي الذي يفاوض الأهلي المصري، لكسب خدمات اللاعب المغربي بداية من الموسم المقبل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد ازارو الوصل الاماراتي الشباب السعودي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقاضي الزمالك

منذ أقل من ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وليد أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي (فيديو)

وليد أزارو يصدم الأهلي

إصابة وليد أزارو تتعقد في الأهلي

عاجل.. أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد وليد أزارو

عاجل.. الأهلي يعلن حجم إصابة أزارو ووليد سليمان

مارتن لاسارتي يتحدى مجلس الأهلي والسر "أزارو"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

12:52 م

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين