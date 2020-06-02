صراع خليجي ساخن على ضم وليد أزارو من الأهلي

يخطط نادي الوصل الإماراتي لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق السعودي والتي تنتهي بنهاية هذا الموسم الحالي.





وقالت صحيفة "البلاد" السعودية: "الوصل أبدى رغبته في التعاقد مع أزارو عقب نهاية إعارته إلى الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي".





وأشارت إلى أن النادي الإماراتي ينافس الشباب السعودي الذي يفاوض الأهلي المصري، لكسب خدمات اللاعب المغربي بداية من الموسم المقبل.



