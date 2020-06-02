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غطاء من الذهب لكل لاعب في باريس سان جيرمان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:49 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي

يحصل نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على غطاء من الذهب يحمل أسمائهم لهواتفهم المحمولة وذلك احتفالاً بتتويجهم باللقب التاسع للدوري الفرنسي والذي تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

 

وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن أن غطاء الذهب عبارة عن عيار 24 ويحتوى على رقم قميص كل لاعب، والشعار الخاص بالدوري الفرنسي وكلمة "بطل 2020" ويتواجد به 8 نجمات بدلًا من 9 عدد ألقاب باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وصممت الشركة المسئولة عن باريس سان جيرمان في العام الماضي مجموعة خاصة للاعبي ليفربول الإنجليزي عقب تتويجهم بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير لكن هذه المرة جاءت بعد تتويج باريس باللقب دون أن يلعب.

 

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كورونا فيروس كورونا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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