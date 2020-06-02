Advertisements

الجيش الليبى يرصد سفينة شحن تركية تحمل آليات عسكرية وصلت مصراتة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:52 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات

رصد الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، سفينة شحن تركية غادرت من اسطنبول ووصلت مصراتة تحمل آليات عسكرية.

 

كما أعلن الجيش الليبي، أنه رصد أيضا باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية ولم تعترضها.

 

وقد أشار الجيش الليبي، إلى أن حركة السفينة التركية تزامنت مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

 

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن أهالى الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطنى الليبى إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب.

 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا.

 

وتابع المسماري، أن الجيش الوطني الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات، مؤكدًا أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة.

 

وتصدت قوات الجيش الليبي، لهجوم قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محاور طرابلس، "عين زارة، الرمله، كوبري المطار".

 

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، إن "الاشتباكات في محاور طرابلس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق مع حرق أكثر من 13 سيارة مسلحة، و2 BMB، واسترجاع 3 آليات مسلحة كانت بحوزتهم"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية.

 

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، إن طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس ممتلئ بجثث متفحمة وعربات مُدمرة وخسائر كثيرة تركت بعد فرار قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

 

كما قالت الشعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "على الرغم من كل الدعم المُقدّم من قبل تركيا لقوات الوفاق، وعلى الرغم من أعداد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفهم إلا أنهم دائماً ما يرجعون وأذيال الخيبة تجُر وراء ظهورهم تاركين خلفهم الكثير من جثث رفاقهم ومرتزقتهم في كل مرة يحاولون فيها التقدم لتمركزات القوات المسلحة في طريق المطار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة الأصابعة رصد سفينة تركية تركيا الجيش الليبي

أخبار تهمك

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

الإسماعيلي يرفض عودة نجم الزمالك بالموسم الجديد

منذ نصف ساعة

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

داخلة عندي ليه يا مُسلمة.. ريم البارودي تسخر من فتاة مٌحجبة عبر الـ"إنستجرام"

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين