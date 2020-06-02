بعد تمديد إعارته.. ماذا قدم النيجيري "إيجالو" مع مانشستر يونايتد الإنجليزي؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد، في تمديد إعارة اللاعب النيجيري أوديون إيجالو لاعب فريق شنجهاي شينوا الصيني، والتي كانت ستنتهي في الشهر الجاري، ليبقي اللاعب مع الفريق الإنجليزي حتي نهاية يناير 2021.





ودخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع شنجهاي شينوا الصيني خلال الفترة الماضية، لتمديد إعارة "إيجالو" وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا خلال الشهر الجاري، ونجح النادي الإنجليزي في تجديد إعارة اللاعب لـ 6 أشهر جديدة ليستمر مع الفريق حتي يناير المقبل 2021.





وينتهي عقد النيجيري أوديون إيجالو مع شنجهاي شينهوا في عام 2022، وهناك إصرار من النادي على توقيع اللاعب على عقد جديد لمدة عامين مع تعديل قيمة راتبه للاستمرار مع الفريق الصيني حتي 2024.





أرقام "إيجالو" مع مانشستر يونايتد الإنجليزي

أوديون إيجالو من مواليد 16 يونيو لعام 1989 يبلغ عمره 30 عامًا، يلعب في مركز المهاجم الصريح، تبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير 5.20 مليون يوور، ويصل طول اللاعب لـ 1.83 سم.





إيجالو لعب للعديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره الكروي أبرزهم، أودينيزي وسيينا في إيطاليا، وغرناطة الإسباني، وواتفورد الإنجليزي، وانضم لصفوف شنجهاي شينوا الصيني في فبراير 2019، وانتقل منه إلي مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير الماضي قبل تمديد إعارته حتي مطلع العام المقبل.





شارك "إيجالو" في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بإجمالي دقائق لعب فعلية (30 دقيقة)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما شارك في 3 مباريات بالدوري الأوروبي، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (198 دقيقة).





كما خاض مباراة كاملة في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمراء وسجل هدفين.





إجمالي مباريات "إيجالو" مع مانشستر يونايتد 8 مباريات في مختلف البطولات، بواقع (318 دقيقة لعب)، سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.





ويستعد أوديون إيجالو مع فريقه مانشستر يونايتد لإستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 17 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



