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بعد وفاة اثنين من موظفيه.. التجاري الدولي يغلق 4 فروع
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:40 م
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (COMI)، عن إغلاق 4 فروع تابعة له، بعد ظهور حالات بفيروس كورونا، ووفاة اثنين من الموظفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19.
وأضاف البنك في بيان، أنه تم إغلاق فروع قويسنا الكائن في كم ٥، المنطقة الصناعية الأولى – من 31 مايو وحتى 7 يونيو، وفرع الربوة الكائن في تجمع الربوة، مدخل 1 بوابة 3 – من 31 مايو وحتى 7 يونيو، وفرع الغرفة الألمانية الكائن في 21 شارع سليمان أباظة– من 31 مايو وحتى إشعار آخر، وفرع مصطفى النحاس الكائن في 2 شارع عبدالحكيم – من 2 يونيو وحتى 2 يوليو.
وأوضح البنك أنه ستتم إعادة الفروع المذكورة للعمل مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصي بها من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم الفرع بالكامل.
وأكد البنك أن كافة فروع البنك البالغ 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء، لحين إصدار أي إشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.
وذكر البنك أنه حرصاً منا على سلامتكم وسلامة فريق العمل لدينا، قام البنك باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.
كما يمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.