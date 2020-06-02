بعد وفاة اثنين من موظفيه.. التجاري الدولي يغلق 4 فروع

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (COMI)، عن إغلاق 4 فروع تابعة له، بعد ظهور حالات بفيروس كورونا، ووفاة اثنين من الموظفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19.





وأضاف البنك في بيان، أنه تم إغلاق فروع قويسنا الكائن في كم ٥، المنطقة الصناعية الأولى – من 31 مايو وحتى 7 يونيو، وفرع الربوة الكائن في تجمع الربوة، مدخل 1 بوابة 3 – من 31 مايو وحتى 7 يونيو، وفرع الغرفة الألمانية الكائن في 21 شارع سليمان أباظة– من 31 مايو وحتى إشعار آخر، وفرع مصطفى النحاس الكائن في 2 شارع عبدالحكيم – من 2 يونيو وحتى 2 يوليو.





وأوضح البنك أنه ستتم إعادة الفروع المذكورة للعمل مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصي بها من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم الفرع بالكامل.





وأكد البنك أن كافة فروع البنك البالغ 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء، لحين إصدار أي إشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.





وذكر البنك أنه حرصاً منا على سلامتكم وسلامة فريق العمل لدينا، قام البنك باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.





كما يمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.



