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أحمد حاتم يدعم ذوي البشرة السوداء: "black lives matter"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان أحمد حاتم صورة بخلفيه سوداء وذلك في لافتة إنسانيه منه للقضاء على العنصرية وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق حاتم علي الصورة تضامنا مع أصحاب البشره السوداء قائلاَ: " لا يهمني إسمك لا يهمني صورتك لا يهمني ولدك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان، يا ناس هي دي الحدوته ".


يذكر أنه أصحاب البشرة السوداء في أمريكا تظاهروا غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال" فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بقتلة والضغط علي رأسه بقدمه، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.

وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.

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