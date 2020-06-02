مد أجل الحكم على مدير عام بـ"الضرائب" وآخرين بتهمة الرشوة لـ4 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه اليوم الثلاثاء مد أجل الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 4 يونيو.





وتبين من خلال أمر إحالة أن المتهمين هم: "ص.س" كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية و"م. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"م. ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات و"ه. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و"م. ا"، محاسب قانوني و"ج..ع"، محاسب قانوني و"ع. خ"، مدير ادارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين " إلى محكمة الجنايات.





وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب واخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 الف جنيه مقابل انهاء اجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة





اضاف قرار الاحالة ان المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لاداء عمل من اعمال وظيفته بان قدموا للمتهم الاول بواسطة المتهمين من الخامس الي السابع مبلغ الرشوة





واضاف قرار الاحالة ان المتهمين من الخامس الي السابع توسطوا في جريمة الرشوة





واستمعت النيابة العامة الي اقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الادارية، انه بورود معلومات اليه اكدتها تحرياته مفادها طلب واخذ المتهم الاول مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتي الرابع شركاء متضامون بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع لاداء عمل من اعمال وظيفته الا وهي سرعة انهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة



