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السيطرة على حريق الهرم بعد تفحم 4 عقارات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:42 م
الحريق
الحريق
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، وجميعهم مستخدمين كـ"مخازن"، وأسفل العقار مسجد.

كان اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفله مسجد، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق، بعد تفحم العقار.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء. 

كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بعقار مكون من 4 طوابق أسفله مسجد، جري فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

لوجود خلافات بينهما.. أخ يقتل شقيقته بدار السلام

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق لقتلة شقيقته، لوجود خلافات بينهما، بدار السلام، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها، سائق مقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور تم ضبطه.

وضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة

وفي سياق مغاير، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وجاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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