السيطرة على حريق الهرم بعد تفحم 4 عقارات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكشفت المعاينة الأولية إلى أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، وجميعهم مستخدمين كـ"مخازن"، وأسفل العقار مسجد.





كان اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفله مسجد، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق، بعد تفحم العقار.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.





دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء.





كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بعقار مكون من 4 طوابق أسفله مسجد، جري فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



