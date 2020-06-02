Google ترسل تحديثات الإصدار التجريبي لـ Android 11 لبعض مالكي أجهزة Pixel 4 مبكرًا





كشف عدد من المطورين في موقع XDA، اليوم الثلاثاء، عن تلقيهم تحديث الإصدار التجريبي لنظام Android 11 على أجهزة Pixel 4 ، على الرغم من تأجيل شركة جوجل إطلاق الإصدار التجريبي للنظام الأساسي في 3 يونيو،





وعرض أحد المطورين بعض الميزات التي تضمنها الإصدار التجريبي ، بما في ذلك مشغل الوسائط الذي يمكن للمستخدمين عرضه والتحكم فيه من قائمة الإعدادات السريعة في Android.





كما يحصل المستخدمون أيضًا على ثلاثة خيارات جديدة لشكل الرمز وخيار الحصول على اقتراحات التطبيقات في الصف السفلي من شاشتهم الرئيسية.





وسيتمكن المستخدمين من الوصول إلى عناصر التحكم للأجهزة المتصلة عن طريق الضغط على زر التشغيل، شريطة أن يقوموا بتشغيل الخيار في الإعدادات.





ويمكنهم أيضًا تمكين إشعارات الفقاعات ضمن قائمة جديدة، مما يسمح بتنبيهات المحادثة بالظهور كرموز عائمة أعلى التطبيقات الأخرى.







