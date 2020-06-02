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ننشر رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات.. تسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg (اعرف الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:34 م
ننشر رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات.. تسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg (اعرف الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل)
الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات وتسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg، ونستعرض لكم متابعينا الكرام الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل:-
وكشفت الاكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح موقع رسمي خاص للراغبين في التسجيل في الترقي للعام 2019-2020، كفترة شبه استثنائية، وكشفت الاكاديمية المهنية الأسباب بأن هذا يأتي لتعدد الالتماسات المقدمة من الأعضاء بهيئة التعليم.
رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 لتسجيل استمارة الترقي pat.edu.eg
أوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 ضرورة قيام مسؤولي "الحكومة الإلكترونية" في الإدارات بالدخول على موقع الأكاديمية، ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم مع تشديد التنبيه على تعميم دورية بديوان المديرية لجميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020
وفي سياق متصل، نبهت الاكاديمية المهنية على المعلمين المرشحين للترقي لعام 2019-2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام رقم الكود والرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة البيانات وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.
مواعيد اختبارات المعلمين 2020 للترقي
وبالنسبة لمواعيد اختبارات المعلمين من أجل الترقي للمتقدمين، فقد أجلت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الموعد إلى شهر إبريل، وخاصةً يوم 18 المقبل، وذلك نظرًا للعديد من الظروف التي تمر بها البلاد.
ويبحث العديد عن ترقيات هذا العام، حيث مددت الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 فرص التقديم للترقي للذين تم استيفاء ملفاتهم للترقي حتى شهر 7 من هذا العام، وذلك في إطار العمل والتقديم الإلكتروني عن بعد، بعد الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد في مصر والعديد من دول العالم.
الشروط الواجب توافرها في المعلم المتقدم للترقي 2020
- يجب على المعلم الالتزام بميعاد محافظته المحدد، وفي حالة المخالفة عليه انتظار المواعيد المحددة للمتخلفين.
- يجب على المعلم كتابة بياناته صحيحة، وذلك من واقع صحيفة الأحوال الخاصة به.
- يجب على المعلم كتابة درجة الوظيفة التي يعمل عليها المعلم حاليًا.
- يجب على المعلم كتابة الرقم القومى الخاص به، وكود الحجز باللغة الإنجليزية.
- الالتزام بميعاد عمل الموقع، والذي يبدأ في الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 8 في اليوم التالي.
خطوات التسجيل في ترقيات المعلمين 2020
يمكن الآن للمعلم التقدم للكادر أو الترقية الخاصة بالمعلمين عبر موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020، باتباع الخطوات الآتية:
- على المعلم الدخول إلى الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- على المعلم إدخال الرقم القومي، ورقم الكود الخاص به.
- على المعلم أن يقوم بتحديد الميعاد الملائم للتدريب وفقا للمواعيد التي تحددها الأكاديمية.
- إدخال البيانات المطلوبة منه، مثل (كتابة وظيفته الحالية ودرجتها - والكادر الذي يرغب في التقدم إليه).
- ومن ثم سيظهر لك الكود الخاص ببرنامج التدريب الخاص به.
ننشر رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات.. تسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg (اعرف الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل)
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