ننشر رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات.. تسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg (اعرف الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل)

الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين لكادر 2020 للتقديم على الترقيات وتسجيل الاستمارة عبر رابط pat.edu.eg، ونستعرض لكم متابعينا الكرام الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل:-

وكشفت الاكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح موقع رسمي خاص للراغبين في التسجيل في الترقي للعام 2019-2020، كفترة شبه استثنائية، وكشفت الاكاديمية المهنية الأسباب بأن هذا يأتي لتعدد الالتماسات المقدمة من الأعضاء بهيئة التعليم.





رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 لتسجيل استمارة الترقي pat.edu.eg

الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 ضرورة قيام مسؤولي "الحكومة الإلكترونية" في الإدارات بالدخول على موقع الأكاديمية، ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم مع تشديد التنبيه على تعميم دورية بديوان المديرية لجميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية عبر الرابط التالي ( أوضحتضرورة قيام مسؤولي "الحكومة الإلكترونية" في الإدارات بالدخول على موقع الأكاديمية، ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم مع تشديد التنبيه على تعميم دورية بديوان المديرية لجميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

وفي سياق متصل، نبهت الاكاديمية المهنية على المعلمين المرشحين للترقي لعام 2019-2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام رقم الكود والرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة البيانات وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.





مواعيد اختبارات المعلمين 2020 للترقي

وبالنسبة لمواعيد اختبارات المعلمين من أجل الترقي للمتقدمين، فقد أجلت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الموعد إلى شهر إبريل، وخاصةً يوم 18 المقبل، وذلك نظرًا للعديد من الظروف التي تمر بها البلاد.





ويبحث العديد عن ترقيات هذا العام، حيث مددت الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 فرص التقديم للترقي للذين تم استيفاء ملفاتهم للترقي حتى شهر 7 من هذا العام، وذلك في إطار العمل والتقديم الإلكتروني عن بعد، بعد الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد في مصر والعديد من دول العالم.



