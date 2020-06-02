مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الساعات الأخيرة إعلان استئناف الليجا خلال الموسم الحالي بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة من البطولة.





ويسعى فريق برشلونة للحفاظ على لقب الليجا من الموسم الماضي خاصة بعد رحيله مدربه ارنستو فالفيردي في منتصف الموسم الجاري والتعاقد مع كيكي سيتين كبديل له.





وتأتي مواعيد فريق برشلونة في الليجا كالتالي :-





- ريال مايوركا وبرشلونة.. الاثنين 15 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.

- برشلونة وديبورتيفو ليجانيس.. الخميس 18 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً.

- إشبيلية وبرشلونة.. الأحد 21 يونيو الساعة 11 مساءً.

- برشلونة وأتلتيك بلباو.. الأربعاء 24 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.

- سيلتا فيجو وبرشلونة.. السبت 27 يونيو الساعة 6 مساءً.

- برشلونة وأتلتيكو مدريد.. الثلاثاء 30 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً.

- فياريال وبرشلونة.. الجمعة 3 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- برشلونة وإسبانيول.. الأربعاء 8 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- بلد الوليد وبرشلونة.. السبت 11 يوليو الساعة 8 ونصف مساءً.

- برشلونة وأوساسونا.. الأربعاء 15 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة.. الأحد 19 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.