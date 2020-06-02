Advertisements

مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:30 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الساعات الأخيرة إعلان استئناف الليجا خلال الموسم الحالي بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة من البطولة.

ويسعى فريق برشلونة للحفاظ على لقب الليجا من الموسم الماضي خاصة بعد رحيله مدربه ارنستو فالفيردي في منتصف الموسم الجاري والتعاقد مع كيكي سيتين كبديل له.

وتأتي مواعيد فريق برشلونة في الليجا كالتالي :-

- ريال مايوركا وبرشلونة.. الاثنين 15 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.
- برشلونة وديبورتيفو ليجانيس.. الخميس 18 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً.
- إشبيلية وبرشلونة.. الأحد 21 يونيو الساعة 11 مساءً.
- برشلونة وأتلتيك بلباو.. الأربعاء 24 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.
- سيلتا فيجو وبرشلونة.. السبت 27 يونيو الساعة 6 مساءً.
- برشلونة وأتلتيكو مدريد.. الثلاثاء 30 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً.
- فياريال وبرشلونة.. الجمعة 3 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.
- برشلونة وإسبانيول.. الأربعاء 8 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.
- بلد الوليد وبرشلونة.. السبت 11 يوليو الساعة 8 ونصف مساءً.
- برشلونة وأوساسونا.. الأربعاء 15 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.
- ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة.. الأحد 19 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 15 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يرفض عودة نجم الزمالك بالموسم الجديد

منذ نصف ساعة

بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

داخلة عندي ليه يا مُسلمة.. ريم البارودي تسخر من فتاة مٌحجبة عبر الـ"إنستجرام"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين