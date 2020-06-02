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الإسماعيلي يرفض عودة نجم الزمالك بالموسم الجديد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:31 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد الصو
أبدى مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، رفضهم التام لفكرة إستعادة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسؤولو الدراويش، أن محمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، ليس ضمن الحسابات الفنية بالرغم من الحاجة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويسعى الدراويش، للتعاقد مع حارس مرمي متميز، لتدعيم الفريق به مع بداية الموسم الجديد، حسب طلبات وأوامر ديديه جوميز المدير الفني.

ويأتي رفض القلعة الصفراء، عودة عواد مرة أخرى، بسبب راتبه الكبير مع نادي الزمالك والذي يتخطى 15 مليون جنيه في الموسم.

وخرج عواد من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في ظل اعتماده على محمد أبو جبل مؤخرًا، ما جعله يبحث عن الرحيل نهاية الموسم الجاري.

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