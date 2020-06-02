عاجل.. المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، بحُكمها على 9 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم».





وعاقبت المحكمة كل من عبدالرووف نجم، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيى عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم.





ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كلا من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود، وسكرتارية الاستاذ حمدي الشناوي.





والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب السنوسي، واشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم القهاوي، وسعيد يحيي عتريس أحمد، وصبحي ربيع عبدالعال حسن، وحسام الدين محمود، وأشرف سعد حنفي، وطارق إبراهيم أحمد، وياسر سامي إسماعيل.





جدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.



