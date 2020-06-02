Advertisements

قطاع " الخدمات " يهبط بسوق البحرين المالي في ختام التعاملات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:14 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي تداولات اليوم الثلاثاء،  علي تراجع، وذلك تزامنا مع انخفاض قطاع الخدمات، ليعود السوق لتحقيق الخسائر، بعد تسجيل مكاسب لعدة جلسات ، وانخفض مؤشر  السوق الرئيسي بنسبة 0.01 %، بما يُوازي 0.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1269.71 نقطة، مُقابل 1269.86 نقطة في جلسة يوم أمس
وتم التداول  بالبورصة اليوم على نحو  3.68 مليون سهم، بقيمة 492.99 ألف دينار بحريني.

وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.18 %، بينما ارتفع هامشيا قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.03 بالمائة، فيما استقر دون تغيير في تداولاتهما قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار ، وكان من بين أبرز الأسهم الخاسرة سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.61 % ،  وتلاه انخفاض سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.53 بالمائة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة عقارات السيف، البنك الأهلي المُتحد-البحرين، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16 بالمائة، بنسبة 0.85 بالمائة، وبنسبة 0.37 بالمائة على الترتيب ، وكان أنشط الأسهم على مستوى حجم التداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة أيضا في بورصة الكويت وفي سوق دبي المالي بعد تداول 2.75 مليون سهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

الإسماعيلي يرفض عودة نجم الزمالك بالموسم الجديد

منذ نصف ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة

منذ 40 دقيقة

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

داخلة عندي ليه يا مُسلمة.. ريم البارودي تسخر من فتاة مٌحجبة عبر الـ"إنستجرام"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بورصة البحرين تهبط عند مستوى 1532.83 نقطة بختام جلسة الأثنين

بورصة "البحرين " تصعد 0.35% بختام جلسة الأربعاء

تراجع بورصة "البحرين" في ختام التعاملات بسيولة تصل لـ 868.691 آلاف دينار

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.47% بختام تعاملات اليوم

بورصة "البحرين" تصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية

ارتفاع هامشي بسوق البحرين المالي في ختام جلسة الإثنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين