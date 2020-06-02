قطاع " الخدمات " يهبط بسوق البحرين المالي في ختام التعاملات









أنهي سوق البحرين المالي تداولات اليوم الثلاثاء، علي تراجع، وذلك تزامنا مع انخفاض قطاع الخدمات، ليعود السوق لتحقيق الخسائر، بعد تسجيل مكاسب لعدة جلسات ، و انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01 %، بما يُوازي 0.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1269.71 نقطة، مُقابل 1269.86 نقطة في جلسة يوم أمس

وتم التداول بالبورصة اليوم على نحو 3.68 مليون سهم، بقيمة 492.99 ألف دينار بحريني .





وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.18 %، بينما ارتفع هامشيا قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.03 بالمائة، فيما استقر دون تغيير في تداولاتهما قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار ، وكان من بين أبرز الأسهم الخاسرة سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.61 % ، وتلاه انخفاض سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.53 بالمائة.





على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة عقارات السيف، البنك الأهلي المُتحد-البحرين، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16 بالمائة، بنسبة 0.85 بالمائة، وبنسبة 0.37 بالمائة على الترتيب ، وكان أنشط الأسهم على مستوى حجم التداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة أيضا في بورصة الكويت وفي سوق دبي المالي بعد تداول 2.75 مليون سهم.



