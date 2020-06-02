عاجل| محاولات للسيطرة على حريق هائل بالهرم.. وفصل الكهرباء عن المنطقة

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، جهودها للسيطرة على حريق هائل شب اليوم الثلاثاء، وجري فصل التيار الكهربائي عن المنطقة.





وكشفت المعاينة الأولية، أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان منطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، جميعها تُستخدم "مخازن"، وأسفل العقار مسجد.





كان حريق هائل اندلع بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وجار محاولات من قوات الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على النيران.





بداية الواقعة

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.





دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء.





كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



