الإمارات تسجل 596 إصابة جديدة و3 حالات وفاة و388 حالة شفاء بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و388 حالة شفاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 18 ألفاً، وتسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة الى 35,192.

وذكرت الإمارات: أنه تم اجراء 30,147 فحصاً جديداً، لافتة إلى تسجيل حالتين وفاة جديدة، وما زالت 16,588 حالة تتلقى العلاج من جنسيات مختلفة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارت "وام".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.