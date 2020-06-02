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أحمد السقا يوجه رساله إنسانية لجمهوره: "لا للعنصرية"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد السقا صورة عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "السقا علي الصورة قائلاً: " لا للعنصرية " وذلك تضامنا مع المواطن ذو البشرة السوداء الذي قتل بواسطه الشرطه الأمريكية.

يشار إلي ان الفنان أحمد السقا سيقوم بعمل فيلم نع الفنانه رزان مغربي حيث أنها تريد إعاده تجربهالتمثيل مع مره أخري مثل حرب إيطاليا "

يذكر أن، أحمد السقا ورزان مغربي، قدما معًا في رمضان الماضي برنامج إغلب السقا على قناة MBCمصر، ويتحدى خلاله أحمد السقا الفنانين في بعض الألعاب مختلفة الأنماط، منها التي تعتمد على التركيز الذهني، واللياقة البدنية، وغيرها، وتشهد الحلقات منافسة شديدة على مدار ساعة كاملة.

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