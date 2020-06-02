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داخلة عندي ليه يا مُسلمة.. ريم البارودي تسخر من فتاة مٌحجبة عبر الـ"إنستجرام"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:35 م
ريم البارودي
ريم البارودي
الفجر الفني
أثارت إحدى متابعات الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" غضبها بشكل كبير بعد أن قامت الأولى بالتعليق على صورة نشرتها الأخيرة تجمعها بالفنان محمد علاء والفنانة زينة، قائلة: "دمكم يلطش".

لترد عليها ريم البارودي قائلة: "وإنتي يا أم حجاب يالي دمك عسل داخلة عندي ليه يامسلمة ولا الاسلام مش بالحجاب".

لترد عليها الفتاة قائلة: "وإنتي الحجاب مضايقك في ايه".

جدير بالذكر أن الصورة التي نشرتها ريم البارودي، من كواليس مسلسل "جمع سالم" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويدور المسلسل في إطار درامي عن قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

"جمع سالم" بطولة زينة، ريم البارودي، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، محمد عادل، ملك قورة، أحمد صيام ومن تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.

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