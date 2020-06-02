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نادية الجندي توجه رسالة لمحمود يس في يوم ميلاده

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



حرصت الفنانة نادية الجندى على تهنئة الفنان محمود ياسين بعد عيد ميلاده، وذلك من خلال تعليقًا قامت بكتابته على المنشور الذي كتبته ابنته رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"،حيث قالت:" فنان وإنسان لا يعوض ربنا يديله الصحة وكل سنة وهو طيب".


وتعاونت نادية الجندي مع محمود ياسين في العديد من الأفلام منها "الباطنية"، و"وكالة البلح"، و"وداد الغازية"،"عالم وعالمة"، وغيرها من الأفلام الرائعة.

والجدير بالذكر أن نادية الجندي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل" سكر زيادة "من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،إبراهيم محسن، بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عادل،روجينا، مصطفى أبو سريع،سليمان عيد،خالد أنور،أحمد جمال السعيد،مايان السيد.

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