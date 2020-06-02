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رسالة صوتية للراحل حسن حسني لم تنشر من قبل.. ماذا قال؟

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:11 م
حسن حسني
حسن حسني
الفجر الفني
فجع الوسط الفني منذ أيام قليلة برحيل الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم عمل قسطرة على القلب ولكنه توفي بعدها بنحو 5 ساعات.


ونشر الكاتب الصحفي  ربيع هنيدي، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" رسالة صوتية لم تنشر من قبل للراحل حسن حسني، يتحدث فيها عن شعب الإمارات معلقا على الفيديو قائلا: "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي ‏توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.. رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج ‏يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة .. إنا لله وإنا إليه راجعون.".

وكانت رسالة الراحل حسن حسني، لشعب الإمارات حيث قال من خلالها: "أنا متأكد يابني إن اللي يعيش في الإمارات ميعرفش يعيش في بلد غيرها ولا يشوف غيرها، أبو ظبي محتاجة لعيالها يبنوها".

وأضاف: "أبو ظبي ليها جمايل على المصريين منقدرش ننكرها والله يرحمه الشيخ زايد كان بيحب مصر وليه افضال علينا وعايزين نرد بعد الجمايل دي".




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