عاجل.. الإعلان عن تكلفة علاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن أول مقترح للتسعيرة المتعلقة بعلاج المصابين فيروس كورونا المُستجد، داخل المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.





ومن المقرر، أن تصل تكلفة العلاج في اليوم للمريض بالعزل داخل إحدى غرف القسم الداخلي، ما بين ( 1500 إلى 3000) جنيه، وتكلفة اليوم في الرعاية المركزة - شاملة التنفس الصناعي - تترواح بين ( 7500 إلى 10000) جنيه، والرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي، ما بين (5000 إلى 7000) جنيه.





وتترواح الأسعار المشار إليها طبقا لتصنيف المستشفى، وتشمل جميع بنود التكلفة، متضمنة الإقامة والتحاليل، والأشعة، والأدوية، ومستلزمات مكافحة العدوي، والمستلزمات الطبية، وأتعاب الأطباء والتمريض، وأتعاب العمال والمساعدين.





1399 إصابة جديدة بـ"كورونا"

في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".





بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



