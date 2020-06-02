زوجة مخرج شهير تعلن انفصالها عنه.. وهذه التفاصيل

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كشفت جيهان، زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن انفصالها زوجها، وعن رفعها لدعوى قضائية ضده، وأنها في انتظار حكم الطلاق.



كتبت جيهان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشورًا قالت فيه: "بكل محبة واحترام، وبإنتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني، أعلن إنفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار".



وتمنت جيهان، من كل المحبين عدم التدخل في التفاصيل مراعاة للعشرة التي كانت بينهم واحترامًا لمشاعرها ومشاعر عائلتها.



وأضافت جيهان قائله: "أشكر كل من ساندني طوال الفترة الماضية، وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكن من تخطي هذه المرحلة بسلام بخاصة أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الإنفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سعيد الماروق فيلم "الفلوس"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام عائشة بن أحمد، أحمد السقا، مي عز الدين.