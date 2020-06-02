ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل إحدى الشركات بالقاهرة

نجح رجال مديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 سائقين وسكرتيرة لحيازتهم 85 ألف كمامة طبية، حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 سائقين مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية، حال قيادتهم 3 سيارات نقل، محملين بـعدد من الكراتين بداخلهم 67500 كمامة، أمام أحد العقارات بدائرة القسم.





وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا بإستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضى بذات العقار لتوصيلها لمحافظتى الشرقية والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع سكرتيرة بذات الشركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة.





وعثر بداخل الشركة على 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، 5 لفافات قماش أزرق، 17500 كمامة، 50 لتر كحول، ماكينة طباعة لوجو.





وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



