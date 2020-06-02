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فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا يستخرج "سيخا حديدا" اخترق جسد طفل
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:12 م
في عملية جراحية استغرقت ساعتين، نجحت 4 فرق طبية بمستشفيات طنطا الجامعية من استخراج سيخ حديدي اخترق جسم طفل، وذلك وفق ما أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الذي أكد نجاح العملية وإنقاذ المريض.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ مستشفيات جامعة طنطا استقبلت منذ ساعات قليلة طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، بعد سقوطه من الدور الأول على سيخ حديدي يبلغ طوله 1 متر مخترقا جسده من أسفل إلى أعلى بداية من الجانب الأيمن مرورا بالبطن والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وبجوار البطين الأيمن للقلب والشرايين العظمي الرئيسية، خروجا من أعلى الصدر من الناحية اليسرى.
وأشار "غنيم"، حرص مستشفيات طنطا الجامعية على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المنفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية، موجها الشكر للدكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ والفريق الطبي وطاقم التمريض والعناية المركزة.
من جانبه، أشاد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا بمهارة ومجهود ودقة الفرق الطبية الأربعة التي شاركت في استخراج السيخ الحديدي.
وأكد "التطاوي"، أن هذه العملية تعد إنجازا طبيا جديدا يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى فرق طبية متخصصة، حيث أُجريت الجراحة بنجاح.
وقال الدكتور أيمن سلام مدير مستشفى الطوارئ، أنه فور استقبال المريض من محافظة كفر الشيخ، تم تشكيل فرق عمل علي الفور من أقسام جراحة القلب والصدر، والجراحة العامة، وجراحة الاوعية الدموية، والتخدير والعناية المركزة الجراحية، مصيفًا أن الحالة الصحية للطفل الآن مستقرة.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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