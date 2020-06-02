فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا يستخرج "سيخا حديدا" اخترق جسد طفل

في عملية جراحية استغرقت ساعتين، نجحت 4 فرق طبية بمستشفيات طنطا الجامعية من استخراج سيخ حديدي اخترق جسم طفل، وذلك وفق ما أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الذي أكد نجاح العملية وإنقاذ المريض.





وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ مستشفيات جامعة طنطا استقبلت منذ ساعات قليلة طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، بعد سقوطه من الدور الأول على سيخ حديدي يبلغ طوله 1 متر مخترقا جسده من أسفل إلى أعلى بداية من الجانب الأيمن مرورا بالبطن والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وبجوار البطين الأيمن للقلب والشرايين العظمي الرئيسية، خروجا من أعلى الصدر من الناحية اليسرى.





وأشار "غنيم"، حرص مستشفيات طنطا الجامعية على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المنفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية، موجها الشكر للدكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ والفريق الطبي وطاقم التمريض والعناية المركزة.





من جانبه، أشاد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا بمهارة ومجهود ودقة الفرق الطبية الأربعة التي شاركت في استخراج السيخ الحديدي.





وأكد "التطاوي"، أن هذه العملية تعد إنجازا طبيا جديدا يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى فرق طبية متخصصة، حيث أُجريت الجراحة بنجاح.





وقال الدكتور أيمن سلام مدير مستشفى الطوارئ، أنه فور استقبال المريض من محافظة كفر الشيخ، تم تشكيل فرق عمل علي الفور من أقسام جراحة القلب والصدر، والجراحة العامة، وجراحة الاوعية الدموية، والتخدير والعناية المركزة الجراحية، مصيفًا أن الحالة الصحية للطفل الآن مستقرة.



