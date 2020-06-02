اليوم.. وصول 3 رحلات للعاملين العالقين بالكويت

قال المستشار العمالي بالكويت، أحمد أبراهيم، إنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، على متنهم جميعا 464 عاملا، حيث تصل الرحلة الأولى 320 طيران الجزيزة إلى مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وعلى متنها 145 عاملا، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلى متنها 145 عاملا أيضا، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 174 عاملا لتصل إلى مطار مرسى علم، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.





وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العالمة محمد سعفان، حسبما أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة.