غلق 251 مطعما ومحلا لمخالفة إجراءات مجابهة كورونا

أغلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، 251 محلا ومطعما ومركزا تجاريا فضلا عن غلق مكان نشاط تعليمي مخالف، للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (1045) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (121) قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



