"العناني": نتعامل بكفاءة عالية مع السياح الموجودين بمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.





واستعرض وزير السياحة والآثار موقف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمبانى السياحية، والفنادق المختلفة، والتى تتم حاليا، وكذا الجهود المبذولة لتخفيف تداعيات ظهور فيروس كورونا على هذا القطاع المهم.





وخلال اجتماع أكد الوزير أن الدولة تتعامل بكفاءة عالية مع السياح الموجودين في مصر، خلال الفترة الماضية.



