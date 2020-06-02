تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

أثارت الفنانة والمطربة الشابة نهال نبيل، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكشفت نهال نبيل في تصريحات صحفية لها أنها تخضع حاليا لفترة العزل المنزلي، وتتلقى العلاج بالمنزل هي ووالدتها، وتحرصان على كافة التعليمات التي ألزمهما بها الأطباء.





وحرص عدد كبير من نجوم الغناء على مساندة نهال نبيل، في محنتها عبر حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين جمهورهم بالدعاء لها للخروج من هذه الأزمة هي ووالدتها.





معلومات لا تعرفها عن نهال نبيل



