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تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:03 م
الفجر الفني
أثارت الفنانة والمطربة الشابة نهال نبيل، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكشفت نهال نبيل في تصريحات صحفية لها أنها تخضع حاليا لفترة العزل المنزلي، وتتلقى العلاج بالمنزل هي ووالدتها، وتحرصان على كافة التعليمات التي ألزمهما بها الأطباء.
وحرص عدد كبير من نجوم الغناء على مساندة نهال نبيل، في محنتها عبر حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين جمهورهم بالدعاء لها للخروج من هذه الأزمة هي ووالدتها.
معلومات لا تعرفها عن نهال نبيل
كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "ستوديو الفن" وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.
ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 (كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد) من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.
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