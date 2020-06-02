طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير الكمامة على كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس: إنه لا توجد كمامة تعطي للإنسان حماية 100%، منوها بأنه لو ارتدى 50% من المواطنين كمامة قدرتها على الحماية تصل إلى 50%، فإن معدل انتشار العدوي سينخفض إلى 1.3%.





وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأطفال أقل من عامين، ومن يعانون من أمراض تنفسية شديدة لا يفضل أن يرتدوا الكمامة، ويحافظوا على مسافة التباعد الاجتماعي وهى متر ونصف.





وأوضح رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، أن ارتداء الشخص المريض والمصاب الكمامة، يجعل نسبة انتقال العدوى تصل إلى صفر تقريبا.











