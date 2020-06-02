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أخبار المدن الجديدة.. الأجهزة مستمرة في إزالة المخالفات ومتابعة مشروعات الإسكان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
استمر رؤساء أجهزة المدن فى متابعة سير عمليات التنفيذ ومعدل الإنجاز  لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بجانب حملات إزالة المخالفات والتعديات على الوحدات السكنية التى تم تسليمها وسحب الوحدات المخالفة.
وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز أخبار المدن الجديدة:


دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط المدينة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.


وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الجولة، علي الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.


كما تفقد المهندس محمد رجب، استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصاً من  جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.


أخبار المدن الجديدة.. الأجهزة مستمرة في إزالة المخالفات ومتابعة مشروعات الإسكان
أخبار المدن الجديدة.. الأجهزة مستمرة في إزالة المخالفات ومتابعة مشروعات الإسكان

مدينة  الشروق
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء دور سطح بالمخالفة للتراخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية فى المجاورة الثالثة - المنطقة الثانية عمارات، بغرض  تحويله إلى دور سكنى  بالمخالفة، مشيراً إلى أنه تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف، وتحرير محضر المخالفة اللازم، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية كل من  مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة، وذلك استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.


كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق .
أخبار المدن الجديدة.. الأجهزة مستمرة في إزالة المخالفات ومتابعة مشروعات الإسكان
أخبار المدن الجديدة.. الأجهزة مستمرة في إزالة المخالفات ومتابعة مشروعات الإسكان

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