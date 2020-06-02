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مفاجأة.. علي معلول يرفض عرض إماراتي ضخم للاستمرار مع الأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:49 ص
علي معلول
علي معلول
حسام مجدي
تلقى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي عرض ضخم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي العين الإماراتي رغبة كبيرة في ضم علي معلول في الصيف القادم مقابل مبلغ ضخم لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي العين قدم عرض بقيمة 3 مليون دولار إلى علي معلول ليوافق على الانضمام إلى الفريق في الصيف القادم بخلاف المبلغ الذي سيحصل عليه الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية أن علي معلول رفض عرض العين الإماراتي وأكد أنه يرغب في الاستمرار في صفوف الأهلي حتى نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

يذكر أن النادي الأهلي أيضا أكد على رفضه نهائيا فكرة رحيل علي معلول عن صفوف الفريق في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

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