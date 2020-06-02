أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأرجنتيني

أعلن نادي تيغري الأرجنتيني إصابة لاعبه أغوستين كاردوزو بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب في منافسات كرة القدم الأرجنتينية يصاب بكوفيد 19.





أوضح نادي تيغري أن كاردوزو (23 عاماً) لا تظهر عليه أعراض، ويعزل نفسه حالياً في منزله وفقاً للقواعد الصحية المتبعة.





ويلعب كاردوزو في مركز خط الوسط تحت قيادة المدرب نيستور جوروسيتو بالنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.





وشارك كاردوزو قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا مع فريقه في منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس القارية، التي نافس فيها تيجري لتتويجه الموسم الماضي بلقب كأس سوبر الدوري المحلي.





وتوقف النشاط الكروي في الأرجنتين في منتصف مارس جراء انتشار جائحة كورونا، وبعدها قررت الحكومة فرض حجر إجباري حتى 7 يونيو الجاري.



