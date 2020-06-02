عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، تطورات جديدة، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر بشكل كبير في مصر خلال الأونة الأخيرة.





وكشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.





يذكر أن "الفجر الفني" تواصل مع الفنانة قبل وقت قصير، حيث أكدت التزامها بالحجر الصحي والأدوية الخاصة بالعلاج، وطلبت من جمهورها الدعاء لها والحفاظ على أنفسهم، لأن هذا المرض لا يفرق بين غني أو فقير، ولا صغير أو كبير.





وخاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.





نبذة عن رجاء الجداوي

هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.



