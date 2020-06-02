بحوزتهم 59500 كمامة.. ضبط 4 أشخاص بالقاهرة

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من صبط 4 أشخاص، لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.





ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة، حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، وكذا مبلغ مالى (84600) جنيه.





وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.





وتم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع).





وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



